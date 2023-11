Serie A : Boulaye Dia fait trembler les filets sur la pelouse de Sassuolo !

L'attaquant sénégalais a de nouveau marqué pour son club, Salernitana, qui se déplaçait ce vendredi soir, sur la pelouse de Sassuolo, à l’occasion de la 8eme journée de Serie A. Avec une puissante frappe du pied droit qui n’a laissé aucune chance au portier Consigli, il signe son 4eme but en sept (rencontres de Serie A) donnant ainsi l’avantage (1-2) aux siens, à la mi-temps.



Par la même occasion, Boulaye Dia relance la machine à but et retrouve de très bonnes sensations au moment de rejoindre l’équipe nationale de football du Sénégal, en regroupement à Dakar à partir de ce week-end (éliminatoires mondial 2026.)



Selon Opta, le site spécialisé dans les statistiques, avec ce but inscrit, Boulaye Dia devient l'un des attaquants les plus importants du championnat italien avec au moins 20 buts marqués en 42 matchs avec Salernitana, entre la saison dernière et cette entame de saison. Seuls Victor Osimhen (32) et Lautaro Martínez (33) ont fait mieux sur cette période.