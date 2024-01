Sénégal vs Niger : « Il ne faut pas penser aux blessures en rentrant sur le terrain » (Aliou Cissé)

À une semaine de leur entrée en lice à la 34eme édition de la coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal va jouer ce lundi 8 janvier, une rencontre amicale contre le Niger à 18h00 GMT, au stade Abdoulaye Wade. Et, de l’avis du sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, même si les risques de blessures sont là, il faudra aborder ce match avec sérieux et beaucoup de concentration. « Il ne faut pas penser aux blessures en rentrant sur le terrain » a fait savoir El Tactico en conférence de presse d’avant match contre les Nigériens, ce dimanche. Une situation délicate pour les joueurs qui devront se donner à 100% tout en évitant de se blesser et s’exposer à un forfait.