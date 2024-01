Sénégal vs Cameroun : Le onze probable d’El Tactico avec Nico Jackson pressenti, Gana et Nampalys en ballotage …

Le deuxième match de la phase de groupes de la CAN 2024 opposera l'Équipe Nationale du Sénégal au Cameroun, ce vendredi à 17h00 GMT. Pour cette rencontre, les Lions pourraient jouer en formation dans une configuration plus classique avec un 4-3-3 qu’ils maîtrisent bien. À moins qu’El Tactico ne reconduise son 3-4-3 modulable en 5-3-2.

Pour battre la sélection camerounaise, on pourrait noter le retour probable de Nampalys Mendy en tant que sentinelle, ainsi que celui de Nicolas Jackson en attaque.

Cependant, Aliou Cissé devra se passer d'au moins quatre joueurs clés, notamment Moussa Niakhaté, qui n'est pas encore suffisamment remis de sa blessure à la cheville subie lors du match contre la Gambie. On ne devrait pas non plus voir sur le terrain Youssouf Sabaly, Abdallah Sima et peut-être Cheikhou Kouyaté, qui a récemment perdu son père.

En ce qui concerne la défense, on peut miser sur le solide binome, Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly, ainsi qu'Ismaïla Jakobs à gauche et Krépin Diatta à droite. Au milieu du terrain, Nampalys Mendy devrait occuper le rôle de sentinelle devant la défense, aux côtés de Pape Guèye à gauche et Lamine Camara à droite.

Il n’est pas exclu un retour d’Idrissa Gana Guèye qui est en ballotage avec Nampalys. Sauf surprise, Pape Matar ne devrait pas être aligné d’entrée de jeu. Son retour dans l’entre jeu se fera certainement en douceur.

Enfin, il ne devrait pas y avoir trop de changements en attaque, avec le duo Sané à gauche et Ismaïla à droite. Seul Nicolas Jackson devrait prendre la place de Habib Diallo.

Voici la composition probable de l'équipe sénégalaise :

Gardien : Édouard Mendy

Défenseurs : Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismaël Jakobs

Milieux : Nampalys Mendy (ou Gana Guèye), Pape Guèye, Lamine Camara

Attaquants : Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr