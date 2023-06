Sénégal vs Brésil : Le onze probable d’Aliou Cissé avec Mory Diaw, le duo Koulibaly-Niakhaté et Habib Diallo en pointe…

Comme on pouvait s’y attendre Aliou Cissé va proposer une équipe totalement recomposée ce mardi pour défier la Seleção. D’après les informations glanées par Dakaractu, El Tactico va lancer dans le bain le gardien de Clermont Foot, Mory Diaw (29 ans, 1m97) pour sa première titularisation et tout simplement son premier match sous les couleurs sénégalaises. Une très bonne nouvelle pour le portier de Clermont qui a bouclé la saison 2022 / 2023 avec 37 titularisations, 10 clean sheet et 4 penalty arrêtés.



Dans la Défense centrale, on retrouve le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly qui sera associé au rock de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté. Un solide duo qui permettra de contenir les assauts brésiliens. Sur le côté, Ismaël Jakobs conserve son poste d’arrière gauche alors qu’à droite, l’habituel titulaire, Youssouph Sabaly sera aligné à la place de Formose Mendy.



Dans le milieu de terrain Krepin Diatta sort du 11 de départ, il sera remplacé par Nampalys Mendy qui devrait être positionné plus bas comme sentinelle. Le milieu de terrain du Rayo Vallecano, Pathé Ciss et Pape Gueye du FC Séville complètent le trio de l’entre jeu.



Enfin, pas beaucoup de changements sur l’attaque sénégalaise, seul Nicolas Jackson devrait céder sa place à Habib Diallo. La star de l’équipe Sadio Mané sera bel et bien titulaire, comme si c’était le cas en 2019, lors du premier match amical entre les deux équipes. De même que Ismaëla Sarr comme aillier gauche dans ce 4-3-3.





Onze probable du Sénégal



Gardien : Mory Diaw



Défenseurs : Youssouf Sabaly, Kalidou

Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs -



Milieux : Nampalys Mendy, Pathé Ciss, Pape Gueye -



Attaquant : Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Sadio Mané