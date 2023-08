Sénégal: le forum du justiciable alerte sur l’utilisation des cocktails Molotov et interpelle l’état

L’utilisation des cocktails Molotov est devenue monnaie courante au Sénégal et devient même presque banale. Le Forum du Justiciable, fidèle à ses valeurs républicaines, de l'Etat de droit et de la cohésion nationale et de ses missions de promotion et de protection des droits humains, “alerte sur les dangers liés à l'utilisation des cocktails Molotov lors des manifestations. Ces armes non conventionnelles et dangereuses ne doivent en aucune façon être utilisées dans des mouvements de revendications. Leur dangerosité ne sont plus à démontrer et nécessite, de la part de l'Etat, une réponse appropriée pour décourager toutes personnes qui seraient tentées de les usiter.” lit-on dans une note rendue publique. Selon le FJ, “l'exercice des libertés rime avec responsabilité. Le dispositif juridique sénégalais offre une ribambelle de moyens de revendications respectueux de l'Etat de droit et dont les citoyens peuvent faire usage. “ A cet effet, le Forum du Justiciable invite “les jeunes au sens de la responsabilité en évitant d'utiliser toutes formes de violences et surtout les cocktails Molotov lors des manifestations, lesquels peuvent causer des pertes en vies humaines et des dégâts matériels inestimables” A l’état du Sénégal le FJ invite “ à travailler à prévenir et à sanctionner sévèrement, selon les lois et règlements en vigueur, toute personne qui usera ou facilitera l'utilisation des cocktails Molotov” Pour finir, le forum du justiciable demande aux populations “ d'alerter les autorités compétentes en cas de manœuvres suspectes pouvant entraîner la fabrication de cocktails Molotov.” conclut la même note .