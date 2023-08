Sénégal / immigration irrégulière : le Jaraaf Youssou Ndoye exhorte la jeunesse à une prise de conscience

Le phénomène de l’immigration irrégulière a repris ces derniers mois au Sénégal, une ampleur inquiétante.



Aussi, après le message des autorités, c’est au tour du grand Jaraaf de Ouakam, Youssou Ndoye de se prononcer sur ce fléau qui frappe notre cher pays.



Pour lui, rien ne sert de risquer sa vie dans des voyages à l'issue hypothétique et qui ne vous garantissent aucune amélioration de vos conditions de vie.



« Les jeunes doivent être plus conscients et patients. À quoi bon de quitter ce pays qui recèle beaucoup de richesses? Il leur suffit juste de garder patience », assure le Jaraaf.



Avant de terminer son propos, le Jaraaf n’a pas manqué de pointer du doigt les jeunes Lébou de la petite côte, qui sont en grande partie responsables du regain de ce phénomène...