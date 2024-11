Senegal-Répartition des électeurs par tranche : 27% de l'électorat est agé entre 26 et 35 ans (DGE)

La Direction Général des Élections (DGE) met à la disposition du public le diagramme de répartition des électeurs par tranche d'âge. Dans ce diagramme, on voit que la tranche d'âge de 26 à 35 ans, soit 1 969 052 des électeurs, représente 27% de l'électorat. Elle est suivie de celle âgée entre 35 ans et 45ans qui représente 1 741 948 électeurs , soit 24% de l'électorat. Ensuite vient la tranche d'âge de 46 ans à 60 ans qui représente, 1 739 614 électeurs , soit 23% de l'électorat. Le troisième âge ou les plus de 60 ans représentent 1 138 192 électeurs , soit 15 % de l'électorat . Enfin, avec un pourcentage minime d'électeurs de 11%, on retrouve les jeunes âgés entre 18 à 25 ans, qui représentent 783 084 électeurs.



Selon la DGE, cette initiative vise à offrir une vue d'ensemble de la composition démographique des électeurs inscrits, ce qui peut être utile pour analyser les comportements électoraux.