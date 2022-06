Sénégal Numérique – ENABEL : De la formation des Bajenu Gox au digital.

La convention de partenariat entre le Ministère de l’économie numérique et des télécommunications à travers Sénégal Numérique SA (ex-ADIE) et l’Agence belge de développement (ENABEL) continue de porter ses fruits au bénéfice des 460 « bajenu gox » des régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine et Dakar. Elles ont reçu leurs attestations de formation et étrenné leur nouvelle maison digitale.



Les sessions de formation de ces relais communautaires que sont les « bajenu gox » démarrées depuis 2021 par Sénégal Numérique avec l’appui d’ENABEL s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement pour la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle (LPS) du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale couvrant la période 2016-2025. Cette initiative identifie la réduction de la mortalité maternelle infanto-juvénile comme un défi principal pour l’émergence du Sénégal.



Ainsi pour atteindre cet objectif, les autorités s’appuient sur tous les acteurs de la santé, parmi lesquels les « bajenu Gox ». Dans les quartiers ou villages, une formation leur est donnée pour qu'elles deviennent des relais communautaires au sein des populations.



Cependant, dans le cadre de leur travail, les « bajenu gox » utilisaient toujours la méthode classique et traditionnelle avec l’envoi de supports papier (fiches) pour le rapportage des données obtenues auprès des femmes sur le terrain avec beaucoup de difficultés. C’est pourquoi, cette collaboration entre ENABEL et Sénégal Numérique pour l’accompagnement et l’amélioration des conditions de travail des « bajen » est opportune à plus d’un titre.



Sénégal Numérique qui a en charge la mise en œuvre de la politique informatique définie par le Président de la République, S.E.M. Macky Sall, a été identifiée par ENABEL pour mener ce projet de formation des « bajenu gox » en alphabétisation numérique, à l’utilisation du smartphone et pour un bon usage des réseaux sociaux.



Afin de mieux accompagner l’initiative, le partenaire belge de Sénégal Numérique a aménagé des maisons digitales appelées Connect’Elles à Fatick, Kaffrine et Koungheul. C’est l’inauguration de la maison digitale de la capitale du Sine qui a servi de prétexte aux parties-prenantes pour passer en revue les différentes réalisations dans le cadre de cette convention. Les « bajenu gox » de la région de Fatick ont ainsi reçu leurs attestations de formation et commencent déjà à utiliser leurs nouvelles connaissances numériques dans le cadre de leur travail au quotidien dans le cadre de la santé de la reproduction.



Le gouverneur, le préfet, le maire de Fatick, l’ambassade de la Belgique au Sénégal, les ministères en charge de la femme et de la santé étaient représentés dans la cérémonie aux côtés du directeur général de Sénégal Numérique, Cheikh Bakhoum et de l’attaché au développement et à la coopération de l’Ambassade du royaume de la Belgique au Sénégal, Vincent Drieskens.



Prochaine étape, la mise en service des maisons digitales de Kaffrine et Koungheul.