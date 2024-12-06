Sénégal : La liste des présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale.


1°) COMMISSION DES FINANCES ET DU CONTROLE BUDGETAIRE
 
          PRESIDENT : M Chérif Ahmed DICKO
RAPPORTEUR GENERAL : M Mady DANFAKHA
 
 
 
2°) COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
 
PRESIDENT : Abdou Karim SALL
 
 
3°) COMMISSION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS
 
PRESIDENT : Oumar SY
 
4°) COMMISSION DU DEVELOPPEMENT RURAL
 
          PRESIDENT : Ibrahima MBODJ
 
5°)   COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
 
PRESIDENT  Amy NDIAYE
 
6°) COMMISSION DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES     MINERALES
 
PRESIDENT : M Babacar NDIAYE
 
7°) COMMISSION DES LOIS, DE LA DECENTRALISATION, DU TRAVAIL ET DES DROITS HUMAINS
 
PRESIDENT : M Abdoulaye TALL
 
8°) COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE 
 
PRESIDENT   Fatou Diop CISSE
 
9°) COMMISSION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE 
 
PRESIDENT : Ibou GUEYE
 
10°) COMMISSION DE L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS
 
PRESIDENT : El Hadji GUEYE
 
 
11°) COMMISSION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
PRESIDENT : Aliou SENE
 
 
12°) COMMISSION DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
PRESIDENT : Khady SARR
 
 
13°) COMMISSION DE COMPTABILITE ET DE CONTROLE
 
 PRESIDENT: Abdoulaye SOW
 
 
14°) COMMISSION DES DELEGATIONS
PRESIDENT : Alioune NDAO
 
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Vendredi 6 Décembre 2024
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