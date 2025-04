Sénégal - Finances publiques 2019-2023 : Le rapport d’audit a fait l’objet de vives critiques par des membres de la Cour des comptes

Après une période d’accalmie, la Cour des comptes pourrait de nouveau se retrouver au cœur de la tempête au Sénégal. C’est ce qu’a indiqué Jeune Afrique dans un article revenant sur des révélations et des rebondissements concernant le rapport de la Cour des comptes.



Selon des documents exclusifs que Jeune Afrique a pu consulter, « avant d’être dévoilé au grand public le 12 février, le fameux rapport sur la situation des finances publiques du pays a fait l’objet de critiques acerbes en interne, de la part des membres les plus éminents de l’institution », révèle le confrère, qui apprend que « dans un document daté du 23 décembre 2024, Mamadou Thiao, le président de la Chambre des affaires administratives de la Cour des comptes, s’est dit inquiet vis-à-vis de « l’exhaustivité, l’exactitude et la pertinence des informations contenues dans le rapport » et a estimé que ces éléments pourraient être « remis en cause » par la méthode employée par les auditeurs. »