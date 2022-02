Sénégal - Burkina : Des Étalons très dangereux tiennent en échec les Lions (0-0) à la pause...

Zéro but partout à la mi-temps entre le Sénégal et le Burkina Faso (0-0.) Une demi-finale très disputée comme l'on si attendait avant l'entame de ce match extrêmement relevé en terme d'intensité dans les transmissions notamment du côté des étalons qui n'ont laissé aucun répit aux Lions.

Ces derniers en difficulté pour contenir les assauts adverses s'en sont remis à Sadio Mané très esseulé devant.

Pour sa première titularisation, Bamba Dieng a eu quelques difficultés pour trouver ses marques sur le côté gauche qu'il occupe et qu’il a souvent déserté pour rentrer dans l'axe.