Sénégal : Arrestation d'un opposant sur la route de Bakel : « Nous appelons les autorités à libérer immédiatement et sans délais notre camarade Bougane Guèye Dany » (Abdou Mbow)

"Au moment où Ousmane Sonko et sa bande organisent le meeting de la honte à Dakar Arena, des membres de la coalition Sam Sa Kaddu, en route pour Bakel afin de rendre visite aux sinistres pour les accompagner, sont honteusement bloqués par la Gendarmerie nationale à 12 kilomètres de Bakel", a déclaré Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l’APR et membre de la coalition Takku Wallu Sénégal.



Dans une note transmise à Dakaractu, M. Mbow de marteler. « Nous appelons les autorités à libérer immédiatement et sans délais notre camarade Bougane Guèye Dany, candidat sur la liste de Sam Sa Kaddu. »



Avant de conclure. « Enfin, nous dénonçons avec la dernière énergie, la violence physique exercée sur nos camarades de la coalition, en particulier notre sœur Anta Babacar Ngom. »