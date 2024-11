Sénégal 2-0 Burundi : Les Lions Rugissent, Habib Diarra Voit Double et Ouvre la Route pour la CAN 2025 !

Dans un Stade Abdoulaye Wade au public clairsemé, les Lions de la Teranga ont assuré leur suprématie face aux Hirondelles du Burundi. Une victoire 2-0 grâce à un doublé éclatant du jeune milieu Habib Diarra, étoile montante du RC Strasbourg. Ce succès place le Sénégal confortablement en tête de son groupe avec 16 points et scelle sa qualification pour la CAN 2025 au Maroc.



Une Première Mi-Temps Sous le Signe de la Maîtrise



Le match, initialement prévu dimanche 17 novembre mais repoussé en raison des élections législatives, a démarré sous une atmosphère un peu terne, les gradins étant loin d’être remplis. Pourtant, sur le terrain, les hommes de Pape Thiaw ont rapidement pris les choses en main.



Dès les premières minutes, les Lions imposent leur domination avec des enchaînements fluides.

• 10e minute : Corner mal exploité par Idrissa Gana Gueye, signe d’une mise en route progressive des Sénégalais.

• 16e minute : Belle combinaison entre Krépin Diatta et Iliman Ndiaye, mais la défense burundaise veille au grain.

• 34e minute : Le déclic vient de Kalidou Koulibaly, qui casse les lignes avec une passe vers Iliman Ndiaye. Ce dernier sert parfaitement Habib Diarra, qui envoie le ballon au fond des filets d’une frappe chirurgicale. Une célébration dansante avec Iliman ravit les rares supporters présents.



Malgré leur domination, les Lions n’ont pas réussi à aggraver le score avant la pause, face à une équipe burundaise bien organisée mais peu menaçante.



Une Seconde Période Scintillante pour Habib Diarra



Au retour des vestiaires, les Lions continuent d’afficher leur supériorité. Pape Thiaw injecte du sang neuf avec l’entrée de Cheikh Tidiane Sabaly, et le changement porte rapidement ses fruits.

• 50e minute : Sabaly délivre une passe décisive pour Habib Diarra, qui double la mise avec un subtil piqué, confirmant son statut de héros du match.



La stratégie de Thiaw, qui voit Sabaly permuter avec Sadio Mané, dynamise encore plus le jeu sénégalais. Les Hirondelles, impuissantes, peinent à franchir le bloc défensif dirigé par Koulibaly et Abdou Diallo, véritable mur infranchissable.



Gestion et Changements Tactiques



Malgré l’avance, les Lions maintiennent la pression :

• 68e minute : Koulibaly, impérial, cède sa place à Abdoulaye Seck pour préserver ses forces.

• 76e minute : Habib Diarra, ovationné après son doublé, laisse la place à Lamine Camara.

• 86e minute : Pape Matar Sarr, très actif, sort pour Pathé Ciss.



Ces changements permettent au Sénégal de gérer tranquillement la fin de match tout en offrant du temps de jeu à plusieurs remplaçants.



Une Prestation Défensive Impeccable



Outre les exploits de Habib Diarra, il faut souligner la solidité défensive sénégalaise. En 90 minutes, les Burundais n’ont cadré que deux tirs, incapables de contourner Koulibaly et Diallo. Même dans les dernières minutes, alors qu’ils étaient déjà éliminés, les Hirondelles n’ont pas réussi à inquiéter le gardien Édouard Mendy.



Les Lions Confirment leur Supériorité



Avec cette victoire nette, le Sénégal termine ces éliminatoires avec 16 points et une qualification déjà acquise pour la CAN 2025 au Maroc. Habib Diarra, auteur d’un doublé, et Iliman Ndiaye, brillant passeur, ont confirmé l’excellent mélange d’expérience et de jeunesse qui caractérise cette équipe.



Direction Maroc !



Les Lions, auréolés de leur statut de champions d’Afrique en titre, se présentent comme de sérieux prétendants à leur propre succession en 2025. Cette victoire face au Burundi est un nouveau pas dans leur quête de gloire. Les supporters, bien que peu nombreux ce soir, peuvent déjà rêver d’un nouveau sacre au Maroc.



Score final : Sénégal 2-0 Burundi. Rendez-vous à la CAN 2025 !