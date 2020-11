Semaine nationale de l'entrepreneuriat : L'ANPEJ et la PROMISE unissent leurs forces pour montrer la voie de l'entrepreneuriat aux jeunes.

Les rideaux sont tombés pour l'édition 2020 de la semaine nationale de l'entrepreneuriat. Pour cette édition placée sous le signe de l'entrepreneuriat comme levier de développement économique, et de lutte contre l'émigration clandestine, plusieurs jeunes porteurs de projets ont été outillés dans les techniques de l'entrepreneuriat et des outils mis en place par l'État du Sénégal pour leur accompagnement. Cet accompagnement des jeunes s'inscrit dans une dynamique de matérialisation de la convention de partenariat paraphée entre l'Agence Nationale de la Promotion de l'Emploi des Jeunes et le Programme National de Développement de la Microfinance Islamique...