Semaine du Développement Durable : Dangote Cement Senegal offre 4 bourses d’excellence aux élèves de sa circonscription et promeut les filières scientifiques.

La cimenterie Dangote Cement Senegal vient de boucler sa "Sustainability Week" ou Semaine du Développement Durable qu'elle célèbre tous les ans à l'approche de l'ouverture des classes.



À compter de cette année scolaire 2020-2021, l'entreprise a décidé de mettre en compétition quatre bourses d'excellence destinées à récompenser les quatre meilleurs bacheliers de Pout, Keur-Moussa, Diass et Montrolland.



Après s’être réjoui de cette « excellente initiative », le proviseur du lycée de Pout, Momar Idrissa Ndiaye, a exhorté les élèves à redoubler d'efforts afin de faire partie de la sélection, non sans les inciter à s’orienter vers les disciplines scientifiques. Une préoccupation partagée par le Directeur des Ressources humaines de Dangote Cement Senegal, Waly Diouf. « Il est évident qu'il y'a une déperdition au niveau des filières scientifiques (...) Cette compétition a pour objectif de motiver les élèves. Donc, l'annoncer dès la rentrée des classes va faire en sorte qu'ils intègrent cette récompense dans leur esprit. Cela va leur permettre de mettre les bouchées doubles pour faire partie de ces excellents qui bénéficieront pendant trois ans d'une bourse de 500 mille francs CFA par an.

Ce montant va naturellement augmenter au fil des années »



Outre cette annonce phare, un important lot de masques, de kits scolaires et de gel hydro-alcoolique destinés au Lycée de Pout, a été remis. Une séance de formation sur la Covid-19 animée par les médecins de Dangote Cement Senegal a également été dispensée aux proviseurs des différents lycées de la zone ainsi qu’aux meilleurs élèves invités.



"Une fois encore, Dangote Cement Senegal vient de sacrifier à ce qui est devenu une tradition parce qu'elle s'est illustrée, depuis son installation dans cette zone par l'exemplarité dans la Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE)", a affirmé le proviseur du lycée de Pout, Momar Idrissa Ndiaye. Qui poursuit : "la particularité de cette journée réside surtout dans l'anticipation de la rentrée scolaire parce que nous sommes beaucoup plus habitués à faire des requêtes et à attendre dans l'espoir d'être satisfaits. Aujourd’hui, c'est à la veille même de la rentrée que Dangote Cement Senegal est venue nous doter et nous installer le matériel, avant même que nos élèves retrouvent le chemin de l'école".



Revenant sur les deux principaux thèmes de l'événement, Waly Diouf a rappelé que la santé et l'éducation, étant des préoccupations majeures du développement durable, " sont des facteurs clés du progrès de toute nation".