Semaine ITIE : La région de Thiès classée première dans la contribution du secteur extractif, mais mal servie...

"Les entreprises minières ne sont pas là que pour leur propre profit!". C'est du moins la conviction du coordonnateur de "Publiez ce que vous payez", Abdou Aziz Diop, par ailleurs président de la commission communication de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Il l'a fait savoir lors du dîner débat portant thématique de réflexion sur le contenu local organisé dans le cadre de la semaine de l'ITIE à Thiès.

Selon, Abdou Aziz Diop, le contenu local est différents de la Responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse). A l'en croire le contenu local inclut une démarche participative. S'y ajoute, explique-t-il, qu'il y a une nouvelle loi sur le contenu local bénéfique aux populations. Cependant, Abdou Aziz Diop juge trop faible la contribution du secteur extractif minier.

En terme de dépenses sociales, Thiès la première région minière du Sénégal voit ses dépenses sociales dégringoler d'année en année. "Nous avons constaté dans le denier rapport ITIE que la contribution globale du secteur extractif aussi bien minier que des hydrocarbures est de 122 milliards. Mais 999 milliards de francs Cfa ont été débloqués en terme de fournitures et de services qui ont été payés aussi bien au privé national qu’étranger. Pour la part du privé national, c’est 445 milliards de francs Cfa. Soit le quadruple de la contribution des entreprises au niveau de l’Etat", signale Abdou Aziz Diop. Et d'ajouter : "Mais si l’on voit les dépenses sociales au niveau de la région, on se rend compte qu’elles tournent autour de 503 millions de francs Cfa. Très peu pour les entreprises qui gagnent des milliards. Et quand on voit les ratios, la santé se retrouve avec 2%, autant pour l’environnement qui connaît une forte dégradation suite aux opérations d’extraction". Ainsi, il a lancé un plaidoyer pour que le contenu local soit une réalité afin que les populations puissent en bénéficier...