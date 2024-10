Séjour en Arabie Saoudite : Le chef de l'État, BDF, effectue le petit pèlerinage (Oumrah)

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, termine son séjour en Arabie Saoudite par le petit pèlerinage à la Mecque communément appelé la Oumrah. "J’ai eu l’immense privilège d’accomplir la omra à la Mecque, un moment de recueillement et de prière pour la paix, la prospérité et l’unité de notre nation. Que Dieu bénisse le Sénégal et guide nos pas vers un avenir de solidarité, de fraternité et de succès pour tous", a écrit Bassirou Diomaye Faye sur sa page X. Rappelons que le président de la République a assisté à un panel sur le développement de l'Afrique lors du Forum Future Investissement Initiative (FII), organisé le 28 octobre 2024 à Riyad. Il a été reçu en audience, hier par le Prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, à qui il a exposé le Projet Vision Sénégal 2050.