Sécurité nationale : Macky Sall réorganise et renforce la gendarmerie au sein de l’Armée

Les décisions présidentielles s’enchaînent à quelques jours de la cérémonie de passation du pouvoir avec son successeur. Macky Sall a décrété des réformes dans le secteur des Forces Armées.







Selon le décret signé le 29 mars, le président de la République intègre la gendarmerie dans les formations qui prennent rang à la droite des autres Forces dans les prises d'armes et défilent en tête des troupes. Les lois et règlements militaires lui sont applicables, sauf exception motivée par la spécificité de son organisation et de son service. Elle est compétente sur toute l'étendue du territoire national et exerce ses compétences de police administrative.







Aussi, dans l'exercice de ses fonctions, le Haut commandant de la Gendarmerie nationale est assisté d'un officier général, nommé par décret, ayant le titre de Haut commandant en second de la Gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire. Il a le rang et les avantages du Sous-chef d'état-major général des Armées vis-à-vis du personnel de la Gendarmerie nationale.







Il faut rappeler que la Gendarmerie nationale est au Sénégal une force de police au statut militaire subordonnée au ministère des Forces armées pour les missions militaires mais elle était sous autorité du ministère de l'intérieur pour des missions de police.