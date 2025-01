Sébikotane : Le mouvement SEBI LA DEUK dénonce le bilan à mi-parcours du maire Alioune Pouye

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, ce lundi 13 janvier 2025, le mouvement citoyen SEBI LA DEUK a sévèrement critiqué le bilan à mi-parcours (2022-2024) présenté par l’équipe municipale de Sébikotane, dirigée par le maire Alioune Pouye. Les membres du mouvement dénoncent un rapport qu’ils jugent imprécis, peu transparent et manquant de détails essentiels sur les réalisations annoncées.



Selon le mouvement SEBI LA DEUK, le document publié par la municipalité serait davantage une opération de communication politique qu’un rapport technique. Le mouvement regrette l’absence de données chiffrées précises, notamment sur les coûts, les délais et les sources de financement des projets. Cette approche, jugée « vague », serait, selon eux, insuffisante pour permettre aux citoyens de comprendre l’état réel de la gestion municipale.



SEBI LA DEUK pointe du doigt la démolition d’un poste de santé sans alternative fonctionnelle immédiate, ainsi que des retards dans d’autres projets liés à la santé. Une situation qui, selon eux, affecte gravement l’accès aux soins pour les habitants.



Le mouvement s’interroge également sur la capacité des infrastructures éducatives à répondre aux besoins croissants de la population. Aucun détail n’a été fourni sur les efforts réalisés ou à venir dans ce secteur crucial.



L’impact des programmes de formation et d’emploi destinés aux jeunes reste flou. Le mouvement déplore l’absence de statistiques sur les bénéficiaires ou les résultats obtenus, laissant planer le doute sur l’efficacité de ces initiatives.



La question du logement étudiant est également au cœur des préoccupations. SEBI LA DEUK demande des clarifications sur les mécanismes d’attribution des aides annoncées, pointant un manque de transparence dans ce domaine.



Les infrastructures sportives et récréatives, pourtant annoncées, manquent de détails concrets. En matière environnementale, le mouvement critique une gestion qu’il qualifie de « non durable », notamment sur les projets de développement urbain qui ne respecteraient pas les normes environnementales.



Enfin, le communiqué souligne l’absence d’informations sur la gestion financière de la municipalité, notamment sur le recouvrement des fonds et la manière dont les budgets sont alloués et dépensés.



Face à ces constats, SEBI LA DEUK appelle à une gestion municipale plus responsable et transparente, exhortant l’équipe du maire Alioune Pouye à privilégier l’intérêt des citoyens de Sébikotane.



Alors que ce bilan était censé marquer un tournant pour l’équipe municipale, il semble avoir ravivé les tensions avec une partie de la population. La réaction du maire et de son équipe est désormais attendue, alors que les prochaines élections municipales se profilent à l’horizon.