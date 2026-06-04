Centenaire d’Abdoulaye Wade : forte mobilisation de la famille libérale au Grand Théâtre

La famille libérale s’est fortement mobilisée ce jeudi 4 juin 2026 au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose pour célébrer le centième anniversaire de l'ancien président Me Abdoulaye Wade.
Responsables politiques, militants et sympathisants ont pris part à cette cérémonie marquée par des témoignages et des hommages à l’ancien président de la République. Les intervenants ont salué son parcours politique, son engagement pour la démocratie et sa contribution au développement du Sénégal.
Cette célébration a également été l’occasion pour les responsables libéraux de réaffirmer leur attachement aux valeurs et à l’héritage politique de Me Wade, figure emblématique de la scène politique sénégalaise.
Responsables politiques, militants et sympathisants ont pris part à cette cérémonie marquée par des témoignages et des hommages à l’ancien président de la République. Les intervenants ont salué son parcours politique, son engagement pour la démocratie et sa contribution au développement du Sénégal.
Cette célébration a également été l’occasion pour les responsables libéraux de réaffirmer leur attachement aux valeurs et à l’héritage politique de Me Wade, figure emblématique de la scène politique sénégalaise.
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