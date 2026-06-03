BOA Yoff: Un homme encagoulé tentant de braquer l’agence , maîtrisé par la Gendarmerie

Une tentative de cambriolage a semé la panique ce mercredi aux environs de midi à l’agence de la Bank of Africa (BOA) située à Yoff. Un individu cagoulé et armé s’est introduit dans l’établissement bancaire, créant un mouvement de panique parmi les clients et le personnel présents sur les lieux. L’homme, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, a été rapidement maîtrisé par des éléments de la Gendarmerie nationale dépêchés sur place. Selon les premières informations, aucun blessé grave n’est à déplorer.







Une équipe de Dakaractu s’est rendue sur place pour recueillir les témoignages des agents de la banque. Ces derniers, visiblement sous le choc, n’ont cependant pu s’exprimer, car ayant reçu la consigne formelle de leur hiérarchie de ne faire aucune déclaration à la presse. Les véhicules de la Brigade territoriale de la Foire ont été aperçus aux abords de l’agence, témoignant de la mobilisation des forces de l’ordre pour sécuriser les lieux et procéder aux premières constatations.







Pour le moment, des investigations sont en cours pour déterminer les motivations du mis en cause et établir un bilan précis de l’incident. Dakaractu suit l’affaire de près et reviendra avec de plus amples informations dès que les autorités compétentes auront communiqué officiellement.

