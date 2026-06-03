Justice: Moustapha Diop obtient la liberté provisoire

Poursuivi dans le cadre d’une procédure judiciaire, Moustapha Diop, maire de la ville de Louga, a bénéficié d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. Cette mesure, qui met fin à sa détention, ne le soustrait pas pour autant aux contraintes de la justice : il reste soumis aux obligations inhérentes au contrôle judiciaire dans l’attente de la suite de la procédure engagée contre lui.



Le contrôle judiciaire constitue une alternative à la détention préventive. Il permet à la personne mise en cause de recouvrer sa liberté tout en restant à la disposition de la justice, selon des conditions fixées par le magistrat instructeur, obligation de se présenter périodiquement, interdiction de quitter un certain territoire ou encore restriction de certains contacts.



L’édile de Louga, figure politique locale, voit ainsi son sort provisoirement allégé, même si son dossier judiciaire demeure ouvert. Les prochaines étapes de la procédure détermineront la suite qui sera réservée à cette affaire.