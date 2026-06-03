Affaire Ismaila Madior Fall : Double revers judiciaire pour l’ancien garde des Sceaux

L’étau judiciaire se resserre autour du professeur Ismaila Madior Fall. La commission d’instruction de la Haute Cour de justice a rejeté la demande de mainlevée du bracelet électronique introduite par ses avocats, maintenant ainsi l’ancien ministre de la Justice sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Dans la foulée, une exception d’inconstitutionnalité soulevée par la défense a également été écartée. Ce qui ferme une voie procédurale sur laquelle les conseils de l’ancien garde des Sceaux avaient fondé de réels espoirs.







Placé sous bracelet électronique et assigné à résidence à Dakar depuis le 20 mai 2025, Ismaila Fall fait l’objet de poursuites pour des faits présumés de corruption liés à l’attribution d’un marché public relatif à la construction d’un centre de surveillance par bracelets électroniques.

