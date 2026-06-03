Déjà poursuivi pour de lourdes charges, « Mara milliardaire » a été déféré au parquet pour le délit de tentative d’évasion

Déjà poursuivi pour de graves accusations, A. Faye, plus connu sous le surnom de « Mara milliardaire », voit son dossier judiciaire s’alourdir davantage. Selon le quotidien Libération , le détenu a récemment été extrait de sa cellule de la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) dans le cadre d’une nouvelle procédure liée à une tentative d’évasion.



D’après Libération, le mis en cause, déjà placé sous mandat de dépôt pour plusieurs chefs d’accusation particulièrement lourds, dont association de malfaiteurs, pédophilie, viols répétitifs sur mineur et transmission volontaire du VIH, aurait tenté de profiter d’une évacuation médicale pour recouvrer sa liberté.



Les faits remontent au 18 mai dernier. Ce jour-là, « Mara milliardaire » est conduit à l’hôpital Abass Ndao pour des examens médicaux. Selon les éléments rapportés par Libération, six agents pénitentiaires assuraient la surveillance de plusieurs détenus et avaient choisi de se répartir les tâches afin de faciliter leur mission.



C’est dans ce contexte que le détenu serait passé à l’action. Après avoir subi un examen radiologique, il aurait demandé à se rendre une nouvelle fois aux toilettes, invoquant une diarrhée. Soucieux de lui permettre de préserver son intimité, les agents chargés de son escorte lui auraient retiré ses menottes.



Mais ce qui semblait être une simple demande médicale se serait transformé en véritable tentative d’évasion. L’enquête menée par la Dic a établi que le plan était visiblement bien réfléchi. Toujours selon Libération, le détenu aurait fait preuve d’une étonnante agilité en se faufilant à travers une fenêtre étroite d’environ quarante centimètres de largeur, débouchant sur une zone peu fréquentée de l’hôpital.



Une spectaculaire course-poursuite s’est alors engagée à l’intérieur de l’établissement sanitaire. Le fugitif aurait parcouru plus de deux cents mètres avant d’être finalement rattrapé par l’un des surveillants pénitentiaires lancés à ses trousses.



Rapidement maîtrisé, « Mara milliardaire » a été reconduit en détention. Toutefois, cet épisode ne restera pas sans conséquence. En plus des poursuites déjà engagées contre lui, il a été déféré au parquet pour le délit de tentative d’évasion, une infraction qui vient davantage compliquer une situation judiciaire déjà extrêmement délicate.

