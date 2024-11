Scandale à Joal : Un commerçant du marché central accusé de viol sur une mineure de 17 ans

Un drame secoue la communauté de Joal. MB. B. Dièye, un commerçant bien connu au marché central, est au centre d’une affaire grave qui défraie la chronique. Accusé par une collégienne de 17 ans, L. Diagne, d’abus sexuels dans un hôtel de Saly Portudal, le commerçant se retrouve sous les feux de la justice et de la presse.



Selon les informations rapportées par L’Observateur, l’accusé aurait entretenu une relation amoureuse avec la jeune élève en lui promettant monts et merveilles, y compris une future union. Les événements ont pris une tournure tragique lorsqu’il aurait, sous prétexte de la présenter à une prétendue tante, conduit la mineure dans un hôtel, où elle aurait été contrainte à des rapports sexuels, malgré ses refus répétés.



Après l’incident, la jeune fille a commencé à ressentir des douleurs sévères, qui ont éveillé les soupçons de sa mère. Lors d’un interrogatoire, elle a révélé la vérité sur cette relation secrète et l’agression présumée. Conduite à l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Mbour, un examen médical a confirmé des lésions intimes, renforçant les accusations portées contre le commerçant.



MB. B. Dièye, lors de son interpellation, a nié en bloc ces accusations, affirmant n’avoir fait qu’embrasser la jeune fille. Néanmoins, les détails glaçants fournis par L. Diagne et les preuves médicales ont conduit la gendarmerie de Joal à le déférer au parquet de Mbour, où un mandat de dépôt a été émis à son encontre.



Cette affaire, suivie de près par la population de Joal, ne laisse personne indifférent. Beaucoup attendent la suite des événements, espérant que justice sera faite pour la jeune victime. Une fois de plus, la question de la protection des mineurs et des sanctions envers les auteurs présumés de tels actes est soulevée, mobilisant autant la presse que les citoyens.