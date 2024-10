Scandale à Dakar : trois hommes d’affaires iraniens arrêtés dans une affaire de cargaison de fer de 4 milliards FCFA

Un scandale commercial secoue Dakar, où trois hommes d’affaires iraniens sont actuellement détenus dans une affaire troublante portant sur une cargaison de fer évaluée à quatre milliards de francs CFA. Selon L’Observateur, cette affaire met en lumière un différend complexe entre des partenaires iraniens, impliquant des manœuvres douteuses autour d’une importante cargaison en provenance d’Oman.



D’après les informations recueillies, un influent homme d’affaires iranien avait confié à son associé, D. Jagar, la vente de la cargaison après son arrivée au port de Dakar. Cependant, les déclarations de D. Jagar lors de l’enquête ont soulevé de sérieuses interrogations. Il affirme que son partenaire commercial, Nihad, aurait retiré le fer du port sans son consentement et l’aurait vendu à son insu. Plus encore, Nihad aurait disparu après l’opération, avant d’être finalement appréhendé et placé sous mandat de dépôt.



Malgré ces éléments, l’importateur n’a pas été convaincu par les explications de D. Jagar et a déposé une plainte contre lui, l’accusant d’être complice dans la vente illicite de la cargaison. En détention depuis vendredi dernier, D. Jagar a bénéficié de deux retours de parquet et sera de nouveau présenté au procureur ce lundi 21 octobre.



Selon des sources proches du dossier, D. Jagar aurait eu une confiance aveugle en son partenaire, sans se douter des manigances orchestrées. Des pièces à conviction ont été ajoutées au dossier pour tenter de prouver son innocence. Le préjudice financier est estimé à quatre milliards de francs CFA, une somme qui pourrait avoir des répercussions importantes sur les relations commerciales entre les parties impliquées.



L’enquête suit son cours, et les résultats des prochaines audiences devraient apporter davantage de clarté sur cette affaire à multiples rebondissements.