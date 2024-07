Sargal de l’excellence : 36 élèves de l’école liberté 1 primés par l’A.E.E.L

La cérémonie a été clôturée par la remise symbolique de cadeaux destinée aux meilleurs élèves et personnels de l’école.

L'association des anciens élèves de l'école liberté 1 (A.A.E. L) a organisé une journée de Sargal de l’excellence, ce samedi 13 juillet 2024, dans l'enceinte dudit établissement. Sous la présence des parents d'élèves, des autorités et des artistes, les meilleurs élèves ont été primés avec des cadeaux. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence dans l'enseignement et l'éducation des enfants.A son tour, le président de l'association des anciens élèves de l'école liberté 1, Babacar Coulibaly est revenu sur le but de cet événement. Créée le 10 Mars 2024, cette association a pour objectif de venir en aide à cet établissement où ils ont fait leurs premiers pas. C’est dans ce cadre que s'inscrit cette initiative de l'association des anciens élèves qui a senti le besoin de refaire l'environnement de cette école (besoin en matériels didactiques).Pour cette première édition, les élèves primés sont au nombre de 36 sur 12 classes dont les trois premiers meilleurs de chaque classe. Placée sous le thème « cultiver l’excellence pour une réussite scolaire », le choix est surtout motivé par une volonté manifeste de pouvoir pousser les parents d'élèves à ramener leurs enfants dans les écoles publiques comme celles de liberté 1. Par ailleurs, le président a fait l'annonce de la célébration des 60 ans qui sera fêtée l'année prochaine.Au nom du ministre de l'éducation national, Ibrahima Seck a beaucoup apprécié cet acte pris par les anciens de l'école mais aussi le comportement de tous ceux qui ont pris la parole et les parents d’élèves. Selon lui, cela témoigne d'un bel exemple à montrer à ses élèves de liberté 1 car une école doit être félicitée et récompensée. Raison pour laquelle, dit-il, le ministre de l'éducation avait pris l'initiative de faire une première visite dans les centres d'examen. Le représentant a remercié le président de cette association qui a su diriger cette association.Ainsi, il invite toutes les catégories d'acteurs à travailler pour maintenir cette persévérance. Ce dernier a profité de l'occasion pour faire une suggestion aux autorités présentes. Il s’agira pour lui d’avoir l'essentiel des élèves au courant de la fête afin de booster les autres élèves non primés à être parmi les meilleurs l'année prochaine. Partant de là, il a invité cette association, particulièrement le président à travailler à mettre la main sur d'autres anciens élèves qui ont quitté et qui ont la possibilité d'aider cette école. M Seck invite les autres écoles à se regrouper en associations pour faire de même, autrement dit « le retour au royaume d'enfance ».