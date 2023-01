Sargal Président Macky Sall : "L'équipe de Thiès s'honore aujourd'hui, de la présence du Dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye" (Mbaye Ndiaye)

Lors du grand meeting de Sargal en l'honneur du Président Macky Sall, le ministre d'État et conseiller du Président Macky Sall, Mbaye Ndiaye s'est félicité de l'initiative. Laquelle, explique-t-il, montre que Thiès a "changé de visage".

"Le Président Macky Sall nous a envoyé pour venir vous dire que c'est avec cette jeunesse là qu'il compte construire le Sénégal émergent", a fait savoir Mbaye Ndiaye.

Le représentant du président de la République venu prendre part à ce grand sargal est convaincu que le leader de "Siggi Jotna" va beaucoup y contribuer.

"Je suis venu et je dirai au Président de la République que j'y suis allé, j'ai vu. Et Thiès a changé de visage avec sa jeunesse autour du leader Abdoulaye Dièye", a-t-il laissé entendre.

Revenant sur la prochaine présidentielle, Mbaye Ndiaye dira : "2024 c'est le tournant de l'histoire du Sénégal. 2024 doit être célébré avec force, conviction, sérieux, méthode et avec engagement autour de l'homme qu'il faut au Sénégal et en Afrique".

Il ajoute : "L'Afrique a besoin aujourd'hui de paix, de sécurité et à travers la dignité et de l'engagement au service d'une vision éclairée", non sans signaler : "Thiès a changé de visage pour devenir un des points focaux d'un Sénégal émergent".

"Monsieur le Dg, je dirai au Président Macky Sall que l'équipe de Thiès s'honore aujourd'hui de la présence du Dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye. Nous sommes fiers de vous avoir aux côtés du Président Macky Sall", a-t-il soutenu.