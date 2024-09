Santé : le secteur privé confronté à des problèmes de financement et d'adaptation au numérique

Pilier essentiel de la santé au Sénégal, le secteur privé fait face aujourd'hui à plusieurs défis et contraintes, d'ordre financier et d'adaptation au secteur du numérique. C'est du moins l'annonce faite par le Dr Samba Kor Sarr, Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale.

« Nous sommes dans l'ère du système digital qui fait qu'il y a une dépendance dans la prise en charge de la maladie. Le médecin est fondamentalement lié au diagnostic parce qu'on est passé de la médecine intuitive à la médecine de preuve », a souligné le directeur de cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale.

Dr Samba Kor Sarr a aussi souligné l’équation de la maintenance des équipements de dernière génération comme les appareils de radiothérapie. « Le principal défi, c’est d'aider les investisseurs à accompagner le secteur privé de la santé à pouvoir être un véritable capitaine dans l'investissement du secteur privé au niveau de la santé », a plaidé l'officiel de la santé.

Le Dr Samba Kor Sarr présidait l'ouverture du forum du secteur privé de la santé qui se tient à Saly du 26 au 28 Septembre, sous le thème : « Le secteur privé face aux défis de la souveraineté sanitaire et numérique».