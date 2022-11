Santé communautaire : l’ANCS veut être plus proche des populations

Dans le cadre de sa mission de promotion de la santé communautaire et des droits humains depuis sa création en 1994, l’Alliance Nationale des Communautés pour la Santé (ANCS), a accueilli, le docteur Barnabé Gning, Directeur Général de la Santé (DGS), en compagnie d’une forte délégation technique du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale en visite de travail et d’un atelier d’évaluation, ce 14 novembre 2022 au siège de l’ANCS à Dakar.

Ainsi lors de cette visite à l’ANCS, les acteurs de la santé ont évoqué la situation de la santé communautaire, des mutuelles de santé et des cliniques communautaires.

En effet, l'ANCS est un réseau d’organisations autonomes et indépendantes de la Société civile qui a pour mission de renforcer les capacités organisationnelles, institutionnelles et programmatiques des associations et réseaux partenaires afin d’améliorer les réponses aux VIH/SIDA, à la tuberculose et au paludisme.

Au total, 140 associations sont affiliées à l’ANCS, pour apporter une réponse efficace à ces maladies ciblées.

Ainsi, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale et l’ANCS ont ciblé trois régions stratégiques à savoir, la région de Louga, Kaolack et Sédhiou pour renforcer le système de santé communautaire en misant sur des innovations telles que des cliniques communautaires mobiles qui sont actuellement au nombre de trois...