Kaolack : Le Comptoir du Sel lance sa marque de sel innovante « Xorom Nala »

L’entreprise Le Comptoir du Sel de Kaolack a procédé ce samedi 28 mars 2025, au lancement de sa marque de sel « Xorom Nala ». Un rêve qui devient une réalité, selon la directrice générale, Awa Sarr Sy Givet. « Je suis revenue au Sénégal il y’a 10 ans de cela avec une seule ambition, je ne savais pas ce que j’allais faire mais je voulais participer à l’économie de la région et de fil en aiguille, je me suis rendue compte qu’on avait un fort potentiel dans le sel. Je me suis mise sur le marché, je suis allée chercher des partenaires techniques et financiers qui accompagnent pas à pas les entrepreneurs. Quand je commençais, j’avais juste une idée de projet, ils en ont fait aujourd’hui ce que vous voyez là. En toute humilité, je peux dire que c’est une consécration mais réellement ce n’est pas encore une consécration parce que ce n’est que le début de ce que j’ambitionne dans cette région», a-t-elle soutenu devant les nombreux invités venus assister à la cérémonie.

A l’en croire, « depuis quelques années, on vendait qu’aux industries, c’est-à-dire, on vend par camion de 40 tonnes destinées à l’industriel qui en fait un intrant. Aujourd’hui, on vend en vrac pour les pays de la sous-région, on fait des sacs de 25 kilos, on se rend compte que le pouvoir d’achat a fortement baissé dans ce pays. Il fallait offrir aux populations des alternatives. C’est le même sel, sauf qu’on a mis en plus petit pour permettre à des gens qui ont des moyens de subsistance beaucoup plus adaptés de pouvoir acheté ce sel qui leur correspond. Mais on a fait du stick de sel, vous allez voir c’est la qualité de sel que vous trouvez dans les supermarchés, dans les cylindres et il est accessible à chaque sénégalais dans sa localité, dans sa commune etc… », a ajouté la directrice générale du Comptoir de Sel.

En ce qui concerne le choix du nom de sa nouvelle marque, Awa Sarr s’explique. « Xorom c’est le sel et Nala, Dieu m’a fait grâce d’une merveilleuse fille dans mon histoire personnelle pour pouvoir rentrer au pays (…). Et grâce à son amour, à sa patience, elle m’a permis de réaliser cela et je ne pouvais pas lui faire plus grand honneur. Donc avoir ce produit et de lui donner le prénom de ma fille, pour moi j’ai fait quelque chose pour la remercier d’avoir été aussi patiente ».

La cérémonie a noté la présence des autorités administratives, locales et coutumières de la région de Kaolack, mais également des partenaires techniques et financiers du Comptoir du Sel.