Signature de convention entre Coris Bank International Sénégal et le SYMPS : un partenariat pour soutenir le secteur médical privé

La cérémonie de signature de convention entre Coris Bank International Sénégal et le Syndicat des médecins privés du Sénégal (SYMPS) s’est tenue en présence du Directeur général de la banque, Prosper Zongo, et du président du SYMPS, le Dr Abdou Kane Diop.
Dans son allocution, le Directeur général de Coris Bank International Sénégal a présenté cette convention comme « plus qu’un simple acte », évoquant « un engagement fort » envers les médecins du secteur privé. Il a mis en avant la volonté de l’institution d’accompagner les praticiens à travers des financements adaptés à leur profession, afin de contribuer au renforcement du plateau technique médical au Sénégal.
Il a également insisté sur la qualité des services comme priorité, en soulignant des valeurs telles que la diligence, la célérité et la disponibilité dans la prise en charge des clients, des principes partagés avec le SYMPS.
Ce partenariat prévoit la mise en place d’offres personnalisées avec des conditions préférentielles, ainsi qu’un dispositif dédié pour assurer un accompagnement de proximité et une meilleure compréhension des besoins spécifiques des médecins privés.
De son côté, le président du SYMPS, le Dr Abdou Kane Diop, a exprimé sa satisfaction à l’issue de la signature. Il a rappelé que les échanges entre les deux parties ont débuté il y a environ un an, mettant en avant la célérité comme valeur commune ayant facilité le rapprochement.
Il a insisté sur la problématique du financement, qu’il considère comme le principal défi du secteur, notant que les exigences de la médecine moderne, de plus en plus technologique, impliquent des investissements importants ainsi qu’une formation continue en sciences médicales et en entrepreneuriat.
Le président du SYMPS a qualifié cette convention de « porte d’entrée », tout en appelant à un travail collectif pour en tirer pleinement profit. Il s’est montré confiant quant aux perspectives de cette collaboration.
Il a enfin rappelé que le secteur médical privé représente 45 % de l’offre de soins au Sénégal et constitue un levier d’innovation. Son développement pourrait renforcer le système de santé national et favoriser, à terme, l’essor du tourisme médical, en réduisant notamment les évacuations de patients vers l’étranger.
Dans son allocution, le Directeur général de Coris Bank International Sénégal a présenté cette convention comme « plus qu’un simple acte », évoquant « un engagement fort » envers les médecins du secteur privé. Il a mis en avant la volonté de l’institution d’accompagner les praticiens à travers des financements adaptés à leur profession, afin de contribuer au renforcement du plateau technique médical au Sénégal.
Il a également insisté sur la qualité des services comme priorité, en soulignant des valeurs telles que la diligence, la célérité et la disponibilité dans la prise en charge des clients, des principes partagés avec le SYMPS.
Ce partenariat prévoit la mise en place d’offres personnalisées avec des conditions préférentielles, ainsi qu’un dispositif dédié pour assurer un accompagnement de proximité et une meilleure compréhension des besoins spécifiques des médecins privés.
De son côté, le président du SYMPS, le Dr Abdou Kane Diop, a exprimé sa satisfaction à l’issue de la signature. Il a rappelé que les échanges entre les deux parties ont débuté il y a environ un an, mettant en avant la célérité comme valeur commune ayant facilité le rapprochement.
Il a insisté sur la problématique du financement, qu’il considère comme le principal défi du secteur, notant que les exigences de la médecine moderne, de plus en plus technologique, impliquent des investissements importants ainsi qu’une formation continue en sciences médicales et en entrepreneuriat.
Le président du SYMPS a qualifié cette convention de « porte d’entrée », tout en appelant à un travail collectif pour en tirer pleinement profit. Il s’est montré confiant quant aux perspectives de cette collaboration.
Il a enfin rappelé que le secteur médical privé représente 45 % de l’offre de soins au Sénégal et constitue un levier d’innovation. Son développement pourrait renforcer le système de santé national et favoriser, à terme, l’essor du tourisme médical, en réduisant notamment les évacuations de patients vers l’étranger.
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