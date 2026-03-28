Signature de convention entre Coris Bank International Sénégal et le SYMPS : un partenariat pour soutenir le secteur médical privé



Il a insisté sur la problématique du financement, qu’il considère comme le principal défi du secteur, notant que les exigences de la médecine moderne, de plus en plus technologique, impliquent des investissements importants ainsi qu’une formation continue en sciences médicales et en entrepreneuriat.

Ce partenariat prévoit la mise en place d’offres personnalisées avec des conditions préférentielles, ainsi qu’un dispositif dédié pour assurer un accompagnement de proximité et une meilleure compréhension des besoins spécifiques des médecins privés.De son côté, le président du SYMPS, le Dr Abdou Kane Diop, a exprimé sa satisfaction à l’issue de la signature. Il a rappelé que les échanges entre les deux parties ont débuté il y a environ un an, mettant en avant la célérité comme valeur commune ayant facilité le rapprochement.