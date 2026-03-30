Israël affirme avoir frappé des sites de production de missiles sol-air à Téhéran


Israël affirme avoir frappé des sites de production de missiles sol-air à Téhéran

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé pendant deux jours une quarantaine de sites de production d'armes à Téhéran, dont une chaîne de fabrication de missiles sol-air à longue portée, plus d'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient.

"Lors de vagues de frappes aériennes au cours des deux derniers jours à Téhéran, environ 40 installations de production et de recherche d'armements ont été ciblées", a déclaré l'armée dans un communiqué.

Elle a précisé que les sites visés par son aviation comprenaient "une installation utilisée pour l'assemblage de missiles sol-air à longue portée", un site d'assemblage de composants pour "des missiles antichars et de petits missiles antiaériens", ainsi qu'une installation produisant et menant des recherches sur "des moteurs de missiles balistiques".

Le Moyen-Orient est plongé depuis le 28 février dans une guerre déclenchée par des frappes conjointes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, auxquels Téhéran riposte par des tirs de missiles et de drones visant Israël et plusieurs pays de la région.

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