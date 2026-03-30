Israël affirme avoir frappé des sites de production de missiles sol-air à Téhéran

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé pendant deux jours une quarantaine de sites de production d'armes à Téhéran, dont une chaîne de fabrication de missiles sol-air à longue portée, plus d'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient.



"Lors de vagues de frappes aériennes au cours des deux derniers jours à Téhéran, environ 40 installations de production et de recherche d'armements ont été ciblées", a déclaré l'armée dans un communiqué.



Elle a précisé que les sites visés par son aviation comprenaient "une installation utilisée pour l'assemblage de missiles sol-air à longue portée", un site d'assemblage de composants pour "des missiles antichars et de petits missiles antiaériens", ainsi qu'une installation produisant et menant des recherches sur "des moteurs de missiles balistiques".

