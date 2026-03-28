TOUBA- Les ambassadeurs des EAU et d’Irak sollicitent les prières du Khalife pour la paix au Moyen-Orient


Les ambassadeurs des Émirats arabes unis, S.E. Saeed Hamdan Al Naqbi, et d’Irak, S.E. Mohamed Kgaraf, ont rendu une visite de courtoisie au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à Touba. Accueillis sous le ndigël du khalife par Serigne Abdou Khadre Mbacké, les deux diplomates sont venus solliciter des prières pour le retour de la paix au Moyen-Orient. La situation des étudiants sénégalais dans cette région du monde a également été évoquée. Se réjouissant de cette rencontre, Serigne Mountakha Mbacké a promis de multiplier les prières pour le triomphe de l’islam. Les délégations ont ensuite été invitées à déjeuner chez Sokhna Bali Mountakha.
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Samedi 28 Mars 2026
Amadou Moustapha Mbaye



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