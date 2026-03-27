Fête de l’indépendance du Sénégal : les sapeurs pompiers annoncent un important dispositif médical et sécuritaire

À l’approche du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, les autorités mettent en place un important dispositif de couverture sécuritaire et médicale pour les festivités prévues à Dakar et à Guédiawaye. Le Commandant Sada Dia, du Groupement d’incendie et de secours n°1, a indiqué que son unité, compétente sur toute la région de Dakar, sera pleinement mobilisée aux côtés des autres forces de sécurité pour accompagner les événements du 3 et 4 avril 2026.







Selon lui, la mission principale consiste à assurer la sécurité, la prévention et les secours pendant toutes les activités, notamment la retraite aux flambeaux et le grand défilé. Des équipes seront déployées sur les principaux axes, avec un dispositif de jalonnement et de prépositionnement des moyens pour réduire au maximum les délais d’intervention. Les circuits concernés couvrent Dakar, Pikine, Rufisque, Keur Massar et même Gorée, avec une coordination étroite entre les services de sécurité et de santé.







Le jour du défilé à Guédiawaye, sur l’axe du BRT, plusieurs dispositifs médicaux avancés seront installés, notamment à la mairie, près de la tribune officielle et à la caserne des sapeurs pompiers. Des équipes de secours mobiles seront présentes tout au long du parcours pour intervenir rapidement en cas de besoin. Le commandement prévoit également des moyens d’évacuation sanitaire en lien avec les services hospitaliers et les structures de santé de la région.







Enfin, le Commandant Sada Dia insiste sur une coordination renforcée avec les services de santé des armées, la Croix Rouge, le SAMU et les hôpitaux de référence comme l’hôpital Roi Baudoin et Dalal Jamm. Il assure que le dispositif est prêt et que les moyens sont disponibles, tout en appelant à la vigilance et à la responsabilité de tous pour garantir le succès de cette grande célébration nationale.

