Thiès : Investi candidat à Thiès-Nord pour les locales, Assane Sow reçoit l'adhésion du mouvement "Féddé Diouwanabé" au sein de "Rafétal"

Le président du mouvement "Rafétal" a enregistré hier l'adhésion d'une fédération d'envergure nationale. Il s'agit de "Féddé Diouwanabé" qui regroupe plus de 30.000 membres répartis à travers les 46 départements du Sénégal.

Le compagnonnage entre les deux structures a été acté hier à Thionakh (Thiès-Nord), en présence de plusieurs autorités dont les anciens ministres Cheikh Oumar Hanne et Alioune Sarr, ainsi que Me Habib Vitin, Habib Kane etc...

"Quand nous avons commencé à apporter notre appui aux femmes, nous ne pensions pas un jour venir leur dire que nous pensons être maire ou candidat au niveau de la commune de Thiès-Nord. Nous l'avions fait parce que nous voulons être utile à notre communauté, nous voulons être utile à notre pays parce que ce pays nous a tout donné. Raison pour laquelle, nous avons commencé à financer les femmes", a d'emblée déclaré Assane Sow, après avoir été investi par les femmes et les membres de son mouvement pour les prochaines élections locales à Thiès-Nord.

Assane Sow, dans la foulée, a exprimé son souhait, une fois élu maire de Thiès-Nord, de mettre à profit ses capacités intellectuelles et managériales en vue de mettre cette commune sur les rampes de l'émergence...