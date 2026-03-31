Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales


Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 02H20 GMT dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

. Les Bourses asiatiques limitent leurs pertes, le pétrole en baisse

Les Bourses asiatiques limitent leurs pertes et le pétrole décline mardi après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles Donald Trump envisagerait de mettre fin à l'intervention militaire en Iran, même sans obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz.

Après avoir décroché de plus de 2% dans les premiers échanges, l'indice Nikkei à Tokyo abandonnait toute juste 0,12% à 51.820,30 à la mi-séance. L'indice Hang Seng de Hong Kong progressait de 0,5%. A Séoul le Kospi réduisait ses pertes, à -2%.

Les cours du pétrole, qui avaient grimpé mardi matin après l'attaque par l'Iran d'un pétrolier sous pavillon koweïtien au niveau du port de Dubaï, repartent à la baisse. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,37% à 105,92 dollars vers 02H20 GMT, tandis que son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, lâchait 0,92% à 101,93 dollars.

 

. L'Iran attaque un pétrolier koweïtien à Dubaï

L'Iran a conduit une attaque "directe" contre un pétrolier sous pavillon koweïtien, au niveau du port de Dubaï, aux Emirats arabes unis, sans faire de blessés, a rapporté mardi l'agence de presse koweïtienne Kuna.

Le navire, Al-Salmi, "était entièrement chargé au moment de l'incident", a-t-elle écrit, citant la société pétrolière nationale Kuwait Petroleum Corporation.

Les autorités dubaïotes ont confirmé sur X qu'un pétrolier koweïtien avait été ciblé par un drone dans les eaux de Dubaï, provoquant un incendie, ensuite éteint.

 

. Le canal de Panama enregistre une hausse du trafic

La guerre au Moyen-Orient a entraîné une forte augmentation du nombre de navires empruntant le canal de Panama, a déclaré lundi un responsable de cette voie navigable interocéanique.

"Nous avions prévu environ 34 passages quotidiens" pour cette année, mais au cours des deux dernières semaines, "nous en avons enregistré 38, 39, voire 40", a déclaré la directrice adjointe du canal, Ilya Espino de Marotta, lors d'une interview accordée à la chaîne Telemetro.

 

. L'Iran projette d'instaurer un péage sur le détroit d'Ormuz

Une commission parlementaire iranienne a approuvé un projet visant à imposer des droits de passage aux navires transitant par le détroit stratégique d'Ormuz, ont rapporté lundi des médias d'Etat.

Le projet prévoit "l'interdiction de passage pour les Américains et le régime sioniste" (Israël), ainsi qu'une interdiction pour d'autres pays imposant des sanctions à l'encontre de l'Iran. Depuis le début de la guerre, le trafic du détroit d'Ormuz a chuté d'environ 95%.

 

. Dubaï annonce d'importantes aides aux entreprises et aux ménages

Les autorités de Dubaï ont annoncé débloquer 237,6 millions d'euros d'aides financières pour soutenir les entreprises et les ménages dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient qui affecte les économies du Golfe.

 

. Le G7 veut assurer la stabilité du marché de l'énergie

Le G7 Finances-Énergie réuni par la France lundi en visioconférence s'est dit prêt "à prendre toutes les mesures nécessaires" pour assurer la stabilité du marché de l'énergie.

Ce G7 inédit réunissait les ministres des Finances et de l'Énergie, les responsables des banques centrales, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.

Il a appelé "tous les pays à s'abstenir d'imposer des restrictions injustifiées à l'exportation d'hydrocarbures et de produits connexes", soulignant "l'importance d'une action internationale coordonnée".

 

. L'Indonésie réduit son programme de repas gratuits

L'Indonésie va réduire à compter de mardi son coûteux programme de repas gratuits qui touche 60 millions de scolaires et de femmes enceintes, afin d'économiser jusqu'à 2,3 milliards de dollars (2 milliards d'euros), afin d'amortir les retombées de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait flamber les prix mondiaux du pétrole.

 

. Le Sri Lanka augmente les tarifs de l'électricité

Le Sri Lanka a annoncé lundi une hausse pouvant atteindre 40% des tarifs de l'électricité à partir du 1er avril, en raison de la pénurie d'énergie provoquée par la guerre au Moyen‑Orient.

La Commission des services publics de l'île a indiqué que de nouvelles augmentations étaient probables en avril, en fonction de l'évolution des prix mondiaux de l'énergie.

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Mardi 31 Mars 2026
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