ITEC Day à Dakar : l’Inde muscle son influence et séduit une nouvelle génération de leaders sénégalais

À travers la célébration de la Journée ITEC, organisée le 24 mars 2026, l’Ambassade de l’Inde a mis en lumière un pan essentiel de sa coopération avec le Sénégal; le renforcement des capacités humaines.



Réunis au restaurant Sea and Salt, anciens bénéficiaires du programme, partenaires et professionnels des médias ont partagé un moment d’échanges autour des acquis et des perspectives de cette collaboration.







Dans son allocution, l’ambassadeur, S.E. M. Dinkar Asthana, a rappelé l’importance du programme ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation), mis en place en 1964. Ce dispositif a déjà permis de former plus de 200 000 professionnels à travers le monde, dont de nombreux Sénégalais, dans des domaines variés tels que la gouvernance, les technologies ou encore la gestion publique. Chaque année, des milliers de bourses entièrement financées sont offertes dans des institutions de référence en Inde.

