Fête du 4 avril à Thiès: la gendarmerie entend déployer des moyens logistics adaptés avec des véhicules d'intervention, des moyens de communication...

À l'occasion de la célébration de la 66e édition de la fête de l’Indépendance, la gendarmerie nationale compte déployer de gros moyens pour assurer un bon déroulement des festivités.

Lors de son face-à-face avec la presse locale de Thiès, le commandant la Légion de gendarmerie de Thiès, le lieutenant-Colonel Arona Sarr, a informé que des dispositions seront prises pour garantir le bon déroulement de cet événement notamment dans la sécurisation des personnes et leurs biens, le maintien et le rétablissement de l'ordre, la prévention de toutes formes de menaces etc.

Ainsi, d'importants moyens humains et matériels seront mobilisés avec un renforcement significatif des effectifs sur l'ensemble des secteurs dévolus à la gendarmerie.

Il s'agira du déploiement de moyens logistics adaptés avec des véhicules d'intervention, des moyens de communication et un dispositif de surveillance qui sera mis en place. La gendarmerie a ainsi promis de garantir une circulation fluide avant, pendant et après le défilé à Thiès.