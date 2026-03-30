Escroquerie XXL au visa : le mirage à 165 millions… un escroc tombe avec 43 victimes dans ses filets

C’est une affaire qui met en lumière les dérives inquiétantes autour des rêves d’émigration. Le Commissariat spécial de Touba a mis fin, le 27 mars 2026, aux agissements d’un individu impliqué dans une vaste escroquerie au visa, mêlant faux documents, abus de confiance et rétention illégale de passeports.



Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause s’était bâti une réputation de “facilitateur” capable d’obtenir rapidement des visas pour l’Europe, notamment vers le Portugal. Une promesse séduisante dans un contexte où les démarches migratoires sont souvent longues et complexes.



Pour appâter ses victimes, il déployait une stratégie bien rodée. D’une part, il garantissait des procédures administratives rapides et “sécurisées”. D’autre part, il exigeait des avances financières conséquentes, tout en confisquant les passeports originaux, plongeant ainsi ses clients dans une dépendance totale.



Le bilan est lourd : pas moins de 43 victimes ont été recensées, pour un préjudice financier estimé à plus de 165 millions de francs CFA. Pour maintenir l’illusion, le suspect n’hésitait pas à remettre de faux visas à certains candidats, tout en multipliant les excuses et les reports de départ.



Interpellé par les forces de l’ordre, il a été trouvé en possession de plusieurs passeports appartenant aux plaignants. Confronté aux preuves accablantes, il est finalement passé aux aveux, reconnaissant l’ensemble des faits.



Actuellement placé en garde à vue, il fait face à de lourdes charges : escroquerie au visa, faux et usage de faux en écriture publique, rétention de documents administratifs et abus de confiance.



Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer si ce réseau s’étendait à d’autres complices, notamment dans les circuits de fabrication de faux documents officiels.

