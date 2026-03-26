Célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès: l'événement sera marqué par une prise d'armes avec remise de décoration, une projection d'un film...

Dans un communiqué rendu public, la direction de l'information et des Relations publiques des armées, est revenue sur l'organisation de la prochaine fête de l'indépendance à Thiès dont le thème sera axé sur " les forces de défense et de sécurité: partenaires des jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026".

Dans le programme, il est prévu hormis la présence du président de la République et ses invités( corps diplomatique et autres), une cérémonie de prise d'armes avec remise de décorations, une projection d'un film illustrant le thème, suivie d'un défilé civil et militaire à partir de 08 heures sur l'avenue Caen.

Chaque région va aussi célébrer cette fête nationale sous la coordination des commandants de zone militaire, en relation avec les autorités administratives et locales...