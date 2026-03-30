Grève des transports : Les usagers demandent à l’État de renforcer Dakar Dem Dikk

Afin d’atténuer les effets de la grève des transporteurs, la société Dakar Dem Dikk a déployé d’importants moyens pour assurer la continuité du service et venir en aide aux usagers. Au terminus de Liberté 5, de nombreux passagers ont exprimé leur satisfaction face à cette mobilisation. Toutefois, ils appellent à un renforcement du parc automobile afin de mieux faire face à ce type de situations exceptionnelles à l’avenir.