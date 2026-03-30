Grève des transports : Les usagers demandent à l’État de renforcer Dakar Dem Dikk


Afin d’atténuer les effets de la grève des transporteurs, la société Dakar Dem Dikk a déployé d’importants moyens pour assurer la continuité du service et venir en aide aux usagers. Au terminus de Liberté 5, de nombreux passagers ont exprimé leur satisfaction face à cette mobilisation. Toutefois, ils appellent à un renforcement du parc automobile afin de mieux faire face à ce type de situations exceptionnelles à l’avenir.
Autres articles
Lundi 30 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Cérémonie Sargal des Lions : « Oui, vous aussi, Orange, vous êtes deux fois champions d’Afrique » (Kalidou Koulibaly)

Cérémonie Sargal des Lions : « Oui, vous aussi, Orange, vous êtes deux fois champions d’Afrique » (Kalidou Koulibaly) - 30/03/2026

Thiès: Le conseil départemental, sous la houlette de Siré Dia, dote les centres de formation professionnelle et technique en matériel administratif...

Thiès: Le conseil départemental, sous la houlette de Siré Dia, dote les centres de formation professionnelle et technique en matériel administratif... - 30/03/2026

Thiès : Investi candidat à Thiès-Nord pour les locales, Assane Sow reçoit l'adhésion du mouvement

Thiès : Investi candidat à Thiès-Nord pour les locales, Assane Sow reçoit l'adhésion du mouvement "Féddé Diouwanabé" au sein de "Rafétal" - 30/03/2026

Israël affirme avoir frappé des sites de production de missiles sol-air à Téhéran

Israël affirme avoir frappé des sites de production de missiles sol-air à Téhéran - 30/03/2026

Escroquerie XXL au visa : le mirage à 165 millions… un escroc tombe avec 43 victimes dans ses filets

Escroquerie XXL au visa : le mirage à 165 millions… un escroc tombe avec 43 victimes dans ses filets - 30/03/2026

‎Lutte contre les abris provisoires à Kolda : Les enfants du parrain du lycée Bouna Kane construisent une salle de classe... ‎

‎Lutte contre les abris provisoires à Kolda : Les enfants du parrain du lycée Bouna Kane construisent une salle de classe... ‎ - 30/03/2026

Thiès - Immobilier sûr et accessible : Entre visites de terrain et accompagnement sur le plan administratif, l'AIBDS étend ses tentacules...

Thiès - Immobilier sûr et accessible : Entre visites de terrain et accompagnement sur le plan administratif, l'AIBDS étend ses tentacules... - 29/03/2026

Tournée politique : Barthélémy Dias dans le département de Kébémer ce dimanche…

Tournée politique : Barthélémy Dias dans le département de Kébémer ce dimanche… - 29/03/2026

Parcelles Assainies : une simple altercation routière vire à l’agression, six individus arrêtés

Parcelles Assainies : une simple altercation routière vire à l’agression, six individus arrêtés - 29/03/2026

Kaolack : Le Comptoir du Sel lance sa marque de sel innovante « Xorom Nala »

Kaolack : Le Comptoir du Sel lance sa marque de sel innovante « Xorom Nala » - 28/03/2026

Lamine Camara après Sénégal vs Pérou : “On doit continuer sur cette dynamique vers la Coupe du monde”

Lamine Camara après Sénégal vs Pérou : “On doit continuer sur cette dynamique vers la Coupe du monde” - 28/03/2026

TOUBA- Les ambassadeurs des EAU et d’Irak sollicitent les prières du Khalife pour la paix au Moyen-Orient

TOUBA- Les ambassadeurs des EAU et d’Irak sollicitent les prières du Khalife pour la paix au Moyen-Orient - 28/03/2026

Fête du 4 avril à Thiès: la gendarmerie entend déployer des moyens logistics adaptés avec des véhicules d'intervention, des moyens de communication...

Fête du 4 avril à Thiès: la gendarmerie entend déployer des moyens logistics adaptés avec des véhicules d'intervention, des moyens de communication... - 28/03/2026

Signature de convention entre Coris Bank International Sénégal et le SYMPS : un partenariat pour soutenir le secteur médical privé

Signature de convention entre Coris Bank International Sénégal et le SYMPS : un partenariat pour soutenir le secteur médical privé - 28/03/2026

Défilé du 4 avril 2026 : 5 086 FDS et des civils vont défiler à Kaolack, Kaffrine et Fatick

Défilé du 4 avril 2026 : 5 086 FDS et des civils vont défiler à Kaolack, Kaffrine et Fatick - 27/03/2026

Fête de l’indépendance du Sénégal : les sapeurs pompiers annoncent un important dispositif médical et sécuritaire

Fête de l’indépendance du Sénégal : les sapeurs pompiers annoncent un important dispositif médical et sécuritaire - 27/03/2026

Thiès : Prestige TV désormais disponible sur le canal 99 du bouquet de la TNT

Thiès : Prestige TV désormais disponible sur le canal 99 du bouquet de la TNT - 27/03/2026

Célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès: l'événement sera marqué par une prise d'armes avec remise de décoration, une projection d'un film...

Célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès: l'événement sera marqué par une prise d'armes avec remise de décoration, une projection d'un film... - 26/03/2026

Violence carcérale à Mbour : Il accuse son codétenu de lui avoir volé son téléphone et son «yamba», puis lui lacère la mâchoire

Violence carcérale à Mbour : Il accuse son codétenu de lui avoir volé son téléphone et son «yamba», puis lui lacère la mâchoire - 26/03/2026

ITEC Day à Dakar : l’Inde muscle son influence et séduit une nouvelle génération de leaders sénégalais

ITEC Day à Dakar : l’Inde muscle son influence et séduit une nouvelle génération de leaders sénégalais - 26/03/2026

Badara Gadiaga sur le cas Farba Ngom : « Il est victime d’un kidnapping… c’est incompréhensible »

Badara Gadiaga sur le cas Farba Ngom : « Il est victime d’un kidnapping… c’est incompréhensible » - 26/03/2026

Kader Dia, le chroniqueur de Sen TV, interpellé à la sortie de l’émission « Grandes Gueules »

Kader Dia, le chroniqueur de Sen TV, interpellé à la sortie de l’émission « Grandes Gueules » - 25/03/2026

Fête de l’Indépendance : Incursion dans le bataillon des blindés de Thiès

Fête de l’Indépendance : Incursion dans le bataillon des blindés de Thiès - 25/03/2026

HOPITAL FAWZEINI – L’équipe du docteur Joseph Cristini reçue par le personnel de l’hôpital

HOPITAL FAWZEINI – L’équipe du docteur Joseph Cristini reçue par le personnel de l’hôpital - 25/03/2026

TOUBA – Le khalife ordonne la reprise des déguerpissements et un renforcement du contrôle des Baayfaal

TOUBA – Le khalife ordonne la reprise des déguerpissements et un renforcement du contrôle des Baayfaal - 25/03/2026

Total Return Swap (TRS) : Le ministère des Finances sort de sa réserve et défend ses choix

Total Return Swap (TRS) : Le ministère des Finances sort de sa réserve et défend ses choix - 24/03/2026

Sécurité numérique au Sénégal : Ousmane Sonko appelle à une réponse urgente face aux cyberattaques visant les services publics

Sécurité numérique au Sénégal : Ousmane Sonko appelle à une réponse urgente face aux cyberattaques visant les services publics - 24/03/2026

Affaire des 650 millions d’euros de dette non divulguées: Le FDR dénonce des emprunts secrets et réclame une commission d'enquête

Affaire des 650 millions d’euros de dette non divulguées: Le FDR dénonce des emprunts secrets et réclame une commission d'enquête - 24/03/2026

TOUBA- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba entre la colère des taximans et les éclairages , preuves à l’appui, du directeur de la structure et du maire de Touba.

TOUBA- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba entre la colère des taximans et les éclairages , preuves à l’appui, du directeur de la structure et du maire de Touba. - 24/03/2026

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : 800 cas enregistrés à Kaolack dont 24 décès...

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : 800 cas enregistrés à Kaolack dont 24 décès... - 24/03/2026

RSS Syndication