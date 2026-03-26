Badara Gadiaga sur le cas Farba Ngom : « Il est victime d’un kidnapping… c’est incompréhensible »

D’après le chroniqueur Badara Gadiaga le sujet de l’arrestation de Farba Ngom, proche de l’ancien président Macky Sall dans l’Alliance pour la République doit interroger. Qualifiant la procédure d’« incompréhensible », Badar Gadiaga, invité de Pape Ngagne Ndiaye dans « Faram Facce » est allé jusqu’à évoquer un acte assimilable à un enlèvement. « Le cas Farba est incompréhensible. C’est un kidnapping à la limite », a-t-il lâché.



Derrière ses propos qui semblent refléter un malaise croissant dans une partie de l’opinion sénégalaise face aux conditions dans lesquelles l’arrestation de l’ancien député et figure de l’Apr s’est déroulée, En usant du terme « kidnapping », Gadiaga regrette implicitement ce qu’il perçoit comme un déficit de transparence et de respect des formes légales dans la conduite de cette affaire.





La sortie du chroniqueur intervient dans un contexte de tensions politiques persistantes entre l’ancien camp présidentiel et le nouveau pouvoir, et risque d’alimenter davantage le débat sur les conditions de mise en œuvre de la justice au Sénégal depuis l’alternance de mars 2024.