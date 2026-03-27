Thiès : Prestige TV désormais disponible sur le canal 99 du bouquet de la TNT

Ce jeudi 26 mars 2026, le président directeur général de PrestigeTV, Monsieur Pape Doumbia, a annoncé que sa chaîne est désormais disponible sur le bouquet de la TNT au canal 99.

Ainsi, il a remercié tous ceux qui ont joué leur partition dans la réussite de ce projet. Selon lui, son groupe s'engage au respect de l’équilibre dans le traitement de l’information, la protection des groupes vulnérables, notamment le public jeune, la préservation de la cohésion sociale et de la sécurité.

À rappeler que Prestige Tv est la première chaine thiessoise, pionnière dans la diffusion de l’information en continu et dans l'accompagnement des artistes portant ainsi sur la réalisation d'une trentaine de séries télévisées qui ont connu un succès retentissant au Sénégal.

Parmi celles-ci, Keur Gui, Solutions, Keur Baye, Histoire d'amour, La clé, Héritage, Tapis rouge, Koor Niankou, Mrs Ndiaye, Keur Gui la famille, Koor Bineta, Koor Serigne Ngagne, Lui&Moi, entre autres séries, nonobstant Appart 2, Bannexe Seye, Ratoukane qui sont très en vogue.