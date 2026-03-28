Lamine Camara après Sénégal vs Pérou : “On doit continuer sur cette dynamique vers la Coupe du monde”

Après le match Sénégal face vs Pérou, Lamine Camara est revenu sur la belle dynamique des Lions, entre célébration du sacre récent et préparation des prochaines échéances. Le jeune milieu sénégalais a insisté sur l’importance de rester concentré malgré les festivités autour du trophée, expliquant que l’équipe a su bien gérer l’après victoire tout en préparant sérieusement ce match. Selon lui, même s’il s’agit de rencontres amicales, elles restent essentielles dans la construction du groupe en vue des objectifs majeurs, notamment la Coupe du monde.







Sur son niveau de performance, Lamine Camara a tenu à clarifier sa prestation, estimant jouer simplement son rôle au service du collectif. Il a expliqué s’adapter aux consignes du sélectionneur, en jouant parfois différemment de son poste en club à l’AS Monaco, afin de préserver l’équilibre de l’équipe. Conscient qu’il peut encore progresser, le jeune Lion affirme vouloir continuer à travailler pour être plus performant et aider le Sénégal à atteindre ses ambitions internationales.

