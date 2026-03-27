Défilé du 4 avril 2026 : 5 086 FDS et des civils vont défiler à Kaolack, Kaffrine et Fatick


En prélude à la célébration de la fête de l’indépendance prévue le 4 avril, le commandant de la zone militaire N°3 qui regroupe les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick, a fait face à la presse pour revenir sur les préparatifs de cet évènement marquant l’accession de notre pays à la souveraineté internationale. 
 
Au menu des activités de la fête de l’indépendance dans ces 3 régions, « le 2 avril, nous aurons droit à une répétition générale qui nous permettra de dérouler la cérémonie et de réajuster au besoin. Le 3, il y’aura la retraite aux flambeaux qui connaîtra également une participation populaire animée par la fanfare des armées au niveau des chefs lieu de région. Et le samedi 4 avril sera le grand évènement qui sera marqué par un défilé militaire à pied accompagné de décorations par un défilé civil, y compris la prestation des majorettes, un défilé militaire à pied et paramilitaire et également un défilé motorisé civil et à la fin un cocktail », a déclaré le Colonel Massamba Thiam, commandant de la Zone militaire (COMZONE) N°3 et chargé de l’organisation des festivités du 4 avril dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick.
 
L’activité sera marquée par un défilé civil, militaire et paramilitaire. « Pour les FDS, nous aurons 948 à Kaolack, 430 à Kaffrine et 633 à Fatick. Les majorettes, nous aurons deux à Kaolack, une à Kaffrine et une à Fatick. Pour la participation des établissements scolaires, nous aurons 19 à Kaolack, 23 à Kaffrine et 32 à Fatick. Les mouvements de jeunesse seront de la partie, ainsi que les anciens combattants, les municipalités et aussi les conducteurs de Moto Jakarta qui vont participer avec toutes les mesures de sécurité requise avec le port de gilet et de casque. Au total au niveau de Kaolack, nous aurons en moyenne 1 959 civils et militaires qui vont participer au défilé. Au niveau de Kaffrine 1.438 et enfin à Fatick 1689 ».
 
 
Cette année, « il y’a une petite innovation au niveau de Kaolack. Le défilé qui se passait sur l’avenue Elhadji Ibrahima Niass sera délocalisé au niveau de l’intersection entre la route nationale N°1 et l’avenue Elhadji Ibrahima Niass », a fait savoir le ComZone.
 
Pour conclure, le Colonel Massamba Thiam a invité les populations des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick « à venir participer massivement aux festivités du 4 avril ». Pour rappel, cette année, le thème choisi est : « Les Forces de défense et de sécurité partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ».
 
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Vendredi 27 Mars 2026
Fallou Galass Sylla



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