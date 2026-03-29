Tournée politique : Barthélémy Dias dans le département de Kébémer ce dimanche…

Le mouvement Sénégal Bi Nu Bokk, dirigé par son leader Barthélemy Dias, organise ce dimanche une tournée politique dans le département de Kébémer. Baptisée « Dokh Mbook », cette caravane de proximité couvrira les localités de Gueoul, Ngourane et Ndande.
Autres articles
-
Parcelles Assainies : une simple altercation routière vire à l’agression, six individus arrêtés
-
Kaolack : Le Comptoir du Sel lance sa marque de sel innovante « Xorom Nala »
-
Lamine Camara après Sénégal vs Pérou : “On doit continuer sur cette dynamique vers la Coupe du monde”
-
TOUBA- Les ambassadeurs des EAU et d’Irak sollicitent les prières du Khalife pour la paix au Moyen-Orient
-
Fête du 4 avril à Thiès: la gendarmerie entend déployer des moyens logistics adaptés avec des véhicules d'intervention, des moyens de communication...