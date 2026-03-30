Thiès: Le conseil départemental, sous la houlette de Siré Dia, dote les centres de formation professionnelle et technique en matériel administratif...

Le conseil départemental de Thiès, sous la houlette de son président, Pape Siré DIA, a doté 06 centres de formation professionnelle et technique de Thiès en matériel mobilier et administratif. Ainsi, la cérémonie de remise de ce don a été paraphée aujourd'hui dans l'enceinte de cette institution. Cet important lot de matériels est composé de réfrigérateur, de cuisinières 4 feux, de congélateurs, micro-onde, machine à coudre, bureau, ordinateurs, photocopieuses etc, pour un montant de plus de 12 millions de Fcfa.

" Cette journée marque une nouvelle étape dans la collaboration entre le Conseil départemental et le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'année dernière, nous avions ensemble élaboré le plan départemental de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un plan ambitieux aussi bien dans la construction de centres de formation que dans la dotation en matériel. C'est pourquoi, le président Siré Dia a entrepris depuis l'année dernière de renforcer la dotation en matériel administratif des centres de formation. Nous l'avons commencé l'année dernière, nous le faisons cette année et nous envisageons chaque année de renforcer le matériel, ainsi que de participer à la réhabilitation des centres de formation existants...", a informé le secrétaire général du conseil départemental de Thiès, Bassirou Ndiaye.

De leur côté, les bénéficiaires ont salué cette initiative qui, d'après eux, est venue à point nommé. " Ce n'est pas surprenant de voir ce lot important de matériels qui nous est offert par le conseil départemental, à travers son président Monsieur Pape Siré Dia. Nous avons travaillé avec le conseil départemental, je pense que c'était l'année passée, avec le plan départemental de la formation professionnelle au niveau de Thiès[...]. Les projections pour les établissements de formation professionnelle ont été soulevées et le conseil départemental avait pris l'initiative de nous accompagner dans la réalisation de ce plan", a ajouté, Ndèye Awa Diémé Thior, la directrice du centre de formation professionnelle de Thiès.

Adama Gaye, le directeur du centre de formation professionnelle de Lalane, lui a emboîté le pas en se félicitant à son tour de cet appui qui ne fera que, selon lui, renforcer l'aspect logistique au niveau des centres de formation professionnelle de Thiès...