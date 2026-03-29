Parcelles Assainies : une simple altercation routière vire à l’agression, six individus arrêtés

Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies a procédé, le 25 mars 2026, au démantèlement d’un groupe de six individus impliqués dans une affaire d’agression violente suivie de vol en réunion.
Un incident de circulation à l’origine du drame
Les faits se sont déroulés au niveau du Croisement 22, dans la commune des Parcelles Assainies.
Alors qu’elle était en pleine activité professionnelle, la victime a légèrement heurté les brancards d’une charrette lors d’un dépassement. Après s’être arrêtée un peu plus loin pour constater les dégâts, la situation a rapidement dégénéré.
Passage à tabac et vol
Les occupants de la charrette ont pris violemment à partie la victime, lui infligeant des coups avant de lui dérober son téléphone portable ainsi que les clés de sa motocyclette.
Les agresseurs ont ensuite pris la fuite à bord de leur attelage.
Une poursuite décisive
Déterminée, la victime a immédiatement engagé une course-poursuite à moto :
• Au rond-point « Caseba », un premier suspect a été intercepté avec l’aide d’un agent de police ;
• Les investigations ont ensuite permis de remonter jusqu’au reste du groupe, localisé à Guédiawaye ;
• Avec l’appui du commissariat central, les cinq autres individus ont été interpellés.
Des preuves accablantes malgré les dénégations
La charrette et le cheval ayant servi à commettre les faits ont été saisis et consignés.
Malgré leurs tentatives de justification — les mis en cause affirmant se rendre à l’Arène nationale — les témoignages concordants et les déclarations de la victime ont permis d’établir leur implication.
Déférés pour agression et vol en réunion
À l’issue de leur garde à vue, les six individus ont été déférés au parquet pour :
• agression,
• violences et voies de fait,
• vol en réunion.
Un incident de circulation à l’origine du drame
Les faits se sont déroulés au niveau du Croisement 22, dans la commune des Parcelles Assainies.
Alors qu’elle était en pleine activité professionnelle, la victime a légèrement heurté les brancards d’une charrette lors d’un dépassement. Après s’être arrêtée un peu plus loin pour constater les dégâts, la situation a rapidement dégénéré.
Passage à tabac et vol
Les occupants de la charrette ont pris violemment à partie la victime, lui infligeant des coups avant de lui dérober son téléphone portable ainsi que les clés de sa motocyclette.
Les agresseurs ont ensuite pris la fuite à bord de leur attelage.
Une poursuite décisive
Déterminée, la victime a immédiatement engagé une course-poursuite à moto :
• Au rond-point « Caseba », un premier suspect a été intercepté avec l’aide d’un agent de police ;
• Les investigations ont ensuite permis de remonter jusqu’au reste du groupe, localisé à Guédiawaye ;
• Avec l’appui du commissariat central, les cinq autres individus ont été interpellés.
Des preuves accablantes malgré les dénégations
La charrette et le cheval ayant servi à commettre les faits ont été saisis et consignés.
Malgré leurs tentatives de justification — les mis en cause affirmant se rendre à l’Arène nationale — les témoignages concordants et les déclarations de la victime ont permis d’établir leur implication.
Déférés pour agression et vol en réunion
À l’issue de leur garde à vue, les six individus ont été déférés au parquet pour :
• agression,
• violences et voies de fait,
• vol en réunion.
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