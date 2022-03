Santé : L'hôpital principal de Dakar enregistre de nouvelles infrastructures modernes.

La prise en charge médicale à l'hôpital principal de Dakar étant le sacerdoce des autorités de l’État du Sénégal, le ministre des Forces Armées a procédé ce jeudi matin à l'inauguration de nouvelles infrastructures flambant neuf dans plusieurs spécialités.



Devant la presse, Me Sidiki Kaba s'est réjoui du confort de ces infrastructures et du service de qualité dont elles feront montre pour les malades.

Il a inauguré les nouveaux pavillons Brévié, Neurochirurgie, Kinésithérapie et l’espace VIP rénové.



"Ces infrastructures vont contribuer à l’amélioration de la santé des populations parce qu’il s'agit d'outils modernes. En plus d’être un Hôpital d’Instruction des Armées, l’Hôpital Principal est une partie intégrante de notre Pyramide Sanitaire. Le nouveau pavillon Marie Louise Brévié abrite désormais le service de Gastro-entérologie et d’hépatologie. La structure est dotée d’une capacité d’accueil de 60 lits. Elle offre un cadre accueillant avec des chambres aux standards internationaux pour prendre en charge des malades du Sénégal et de la sous-région.



Le pavillon Brévié abrite également 4 nouvelles suites Prémium. Le nouveau service de neurochirurgie reçoit des malades pouvant bénéficier d’une chirurgie moderne, mini invasive ou endoscopique en cas de pathologies vasculaires. Le service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle réadapte et réinsère le patient après une pathologie dégénérative à l’origine d’un déficit corporel entre autres opportunités thérapeutiques. Ce service a été rénové et équipé de matériel moderne de rééducation, de réadaptation et d’accompagnement.



Le nouveau pavillon VIP du Bâtiment Saint-Louis offre aux patients, de nouvelles chambres modernes, et garde sa vocation de Polyclinique. L’installation de l’IRM 3 Tesla est une première dans notre région. Elle offre aux malades une imagerie plus rapide", fera-t-il savoir.